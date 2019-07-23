Otomobil yaya geçidinde yayalara çarptı: 2 yaralı

-yaralıların ambulans ile hastaneye kaldırılmaları -kaza yerinden detay
( ANTALYA ) ANTALYA
- Antalya'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi'nden Manavgat Köprüsü istikametine seyir halindeki T.Y., yönetimindeki 07 LJC 61 plakalı otomobilin, Ziraat Bankası önündeki yaya geçidindeki yayalara çarptı. Yaralılar Hüseyin E. ve Ayşe A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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