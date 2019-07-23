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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobil yaya geçidinde yayalara çarptı: 2 yaralı

Otomobil yaya geçidinde yayalara çarptı: 2 yaralı

Kazanın ardından yerde yatan yaralılar

Hastane Bild Yaya Geçidi 

-yaralıların ambulans ile hastaneye kaldırılmaları
-kaza yerinden detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi'nden Manavgat Köprüsü istikametine seyir halindeki T.Y., yönetimindeki 07 LJC 61 plakalı otomobilin, Ziraat Bankası önündeki yaya geçidindeki yayalara çarptı. Yaralılar Hüseyin E. ve Ayşe A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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