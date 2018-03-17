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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı

Kazada yaralananların ambulanstaki görüntüsü

İlk Müdahale Polis Polis Merkezi Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralılardan Onur Ş.'nin görüntüsü
-Onur Ş. ile röportaj
-Kaza yerinden görüntü
-Genel ve detay

( KONYA -ÖZEL)- Konya’da otomobilin tramvay yoluna düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı KONYA

- Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobilin tramvay yoluna düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Onur Ş.(25) idaresindeki 06 HKM 47 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halindeyken Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Köprülü Kavşağından indiği sırada aracının kontrolü kaybederek tramvay durağına düştü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Onur Ş. ile yanında bulunan Fatma V.(22) yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Fatma V. ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Onur Ş. ise ambulansta yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası yaralanan sürücü Onur Ş. ise gazetecilerin kaza nasıl oldu? sorusu üzerine " Frenlerimiz tutmadı" cevabını verdi. Tramvay yoluna düşen otomobil ise çekici yardımıyla tramvay yolundan kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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