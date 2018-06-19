Otomobil traktör römorkuna çarptı: 5 yaralı

-Yaralıların ambulansa konulması -Yaralılar detay -Kaza yeri
( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ
- Kahramanmaraş’ta otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet Fevzo yönetimindeki otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 15’nci kilometresi, Çiğli kavşağında önünde seyir eden traktör römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.