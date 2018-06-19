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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil traktör römorkuna çarptı: 5 yaralı

Otomobil traktör römorkuna çarptı: 5 yaralı

-itfaiye kamerası-

Hastane Bild Kamera 

-Yaralıların ambulansa konulması
-Yaralılar detay
-Kaza yeri

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet Fevzo yönetimindeki otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 15’nci kilometresi, Çiğli kavşağında önünde seyir eden traktör römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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