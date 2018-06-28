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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil takla attı: Araç sürücüsü sinir krizi geçirdi

Otomobil takla attı: Araç sürücüsü sinir krizi geçirdi

-kaza yerinden detay

Hastane Sağlık Ekibi Ticari Araç Direksiyon Aydınlatma Direği 

--kaza yapan sürücünün kriz geçirmesi
--sürücünün polis ve 112 ekibinin ısrarına rağmen ambulansa binmemesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde takla atarak aydınlatma direğini yıkan aracın sürücüsü sinir krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Gültepe Kavşağında Ümit A.’nın kullandığı 07 BJE 65 plakalı hafif ticari araç, Gültepe kavşağını 200 metre geçtikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Yola devrilen aydınlatma direği aynı istikamette seyir halindeki Selçuk G.’nin kullandığı 07 BC 350 plakalı otomobilin tamponuna çarptı. Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, hafif ticari aracın sürücüsü Ümit A. araçtan çıkarak aracın durumunu gördükten sonra sinir krizi geçirdi. Olay yerine 2 kez 112 acil sağlık ekibi gelmesine rağmen araç sürücüsü hastaneye gitmeye ikna edilemedi. Aracın yanında kaldırıma oturan ve sürekli ağlayan sürücü, aracın etrafını dolaşarak göz yaşı döktü.
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