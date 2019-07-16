Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

-Otomobilden detay



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Ereğli ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, Adana Aksaray E90 Karayolu üzeri Aziziye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban A. idaresindeki 42 M 1818 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Necla A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

