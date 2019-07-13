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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

-kaza yapan araçtan detay

Polis Bild Polis Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 

--olay yarine gelen polis ekiplerinden detay
--çekiciden detay
--sökülen aydınlatma direğinden detay
--genel ve detay
--Sürücü Furkan Abiş

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da aydınlatma direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, Kuzey çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 23 FL 149 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direği yerinden sökerek sürükleyen otomobil, ardından şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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