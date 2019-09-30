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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı - ADANA

Otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı - ADANA

- Ambulansların görüntüsü - Yaralının ambulansa bindirilişi - Hastane acil yazısı - Yaralının görüntüsünü çeken vatandaşlarOtomobil şarampole devrildi: 8 yaralı - Adana ’nın Kozan ilçesinde şarampole devrilen otomobilde aynı aileden aralarında çocukların da olduğu 2'si ağır 8 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana ’nın Kozan ilçesinde şarampole devrilen otomobilde aynı aileden çocukların da bulunduğu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.Ayşe Doğan'ın (36) kullandığı 01 DD 366 plakalı otomobil, Bucak Mahallesi Karaveliler mevkisinde şarampole devrildi.Kazada Ayşe Doğan ile otomobilde bulunan Gülcan (9), Hafife Nur (14), İlknur (16), Züleyha (38), İkranur (7), Cansu (17) ve Hasan Hüseyin Doğan (16) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşların araçlarıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan sürücü Ayşe ve Züleyha Doğan Adana ’ya sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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