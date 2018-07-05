Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - BOLU

- Olay yeri detaylar - Yaralıların ambulansa taşınmasıBOLU (AA) - Bolu 'da, D - 100 Karayolu'nun Yeniçağa kesiminde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yeniçağa'dan Gerede yönüne giden Sami Akgül (46) yönetimindeki 81 EV 749 plakalı otomobil, ilçe merkezi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkardı.Kazada, sürücü Akgül ile Nurdan Akgül (35), Hatun Kurt (70), Arda Kurt (13) ve Fatma Kurt (38) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.