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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - KİLİS

Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - KİLİS

- Kazanın olduğu yerden detaylar - Devrilen otomobilden detay - Otomobil sürücüsü Mehmet İhsan Sidal'ın konuşması Kilis 'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralıKİLİS (AA) - Kilis 'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet İhsan Sidal'ın kullandığı 27 BGZ 08 plakalı otomobil, Kilis - Gaziantep kara yolu Seve Barajı yakınlarında yolda bulunan taşa çarparak şarampole devrildi.Kazada, Batuhan Sidal, Zeliha Sidal ve Gökhan Sidal yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Mehmet İhsan Sidal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ev taşımak amacıyla Kilis 'e doğru geliyorduk. Önümde taş parçası vardı ve ne olduğunu anlamadan araç takla attı." dedi.

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