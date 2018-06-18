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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - KONYA

Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - KONYA

- Olay yeri - Kaza yapan araçtan detaylar - Cenazelerin araca konulması - Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri Konya 'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Volkan Mazlum (18) idaresindeki 06 AT 5204 plakalı otomobil, Konya - Ankara karayolunun 125. kilometresinde şarampole devrildi.Kazada, anne Tülay Mazlum (61) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile Kaan (18), Gürkan (21) ve Yaşar Mazlum (57) yaralandı.Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kaan Mazlum, ambulans helikopterle Konya 'ya sevk edildi. Kaan Mazlum, nakledildiği hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Tülay Mazlum'un cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.

Hastane Ambulans Helikopter Helikopter 

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