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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil parçalarından yaptığı bisiklet görenleri şaşırtıyor - ZONGULDAK

Otomobil parçalarından yaptığı bisiklet görenleri şaşırtıyor - ZONGULDAK



: - Bisikletlerden detaylar - Yusuf Çam ile röportaj - Zonguldak 'ta yaşayan Yusuf Çam'ın, otomobil parçaları da kullanarak tasarladığı bisiklet ilgi çekiyorZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Yusuf Çam'ın otomobil parçaları da kullanarak tasarladığı bisiklet görenleri şaşırtıyor.İlçeye bağlı Yeni Siteler Mahallesi'ndeki iş yerinde 20 yıldır bisiklet tamiri ve ticareti yaparak geçimini sağlayan Çam, sosyal paylaşım sitesinden esinlenerek farklı bisiklet modelleri üretiyor.Bisikletlerde otomobil parçaları da kullanan Çam, eski bisikletlerde değişiklikler yaparak ürettiği "nostaljik" bisiklet çeşitleriyle çocuklardan ve bisiklet tutkunlarından ilgi görüyor.Yusuf Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıldır farklı modellerde bisiklet tasarladığını söyledi.

Sosyal medyadan esinlenerek bisikletler yaptığını anlatan Çam, "Ürettiğim son bisikleti ise Chopper tarzı motorlardan esinlenerek yaptım." dedi.
Çam, bir bisikleti bir - iki haftada yapılabileceğini belirterek, "Peyderpey yaptığım için bir bisikletin yapımı 15 günü de bulabiliyor. Bu bisikletlerin diğer vitesli bisikletlere göre kullanması tabii ki zor ama keyifli bir sürüşü var. Bütün yorgunluğumu alıyor. Bisikletlere gösterilen ilgi, bana ekstra bir enerji veriyor. Bu bisikletlerin devamı gelecek." diye konuştu.

Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım Bisiklet Nostalji Modeller 

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