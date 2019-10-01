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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobil önce bariyerlere ardından başka bir otomobile çarptı

Otomobil önce bariyerlere ardından başka bir otomobile çarptı

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Direksiyon Trol 

-Yaralının 112 tarafından müdahale ve hastaneye götürülmesi
-Araçlar detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin önce bariyerlere, ardından önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 UA 878 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Oktay (53), TOKİ rampasında viraja sert girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak refüje, ardından aynı istikamette seyir halinde bulunan Gökhan Aksoy (30) yönetimindeki 06 BKM 520 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Osman Oktay kafasından yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun çekilen filmler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.Bilecik-Bozüyük karayolunda trafik tek şeritten sağlanırken, kullanılmaz hale gelen 11 UA 878 plakalı otomobilin çekici yardımı ile çekilmesiyle trafik normale döndü.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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