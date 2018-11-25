Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil önce ağaçları biçti, sonra evin bahçesine uçtu

Otomobil önce ağaçları biçti, sonra evin bahçesine uçtu

otomobilden görüntü

Kırköy Polis Merkezi Sağlık Ekipleri Direksiyon Kadın Sürücü 

-röp
-ağaçlardan görüntü
-caddeden görüntü
-apartamının zarar gören duvarından görüntü
- vatandalardan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) -- Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki ağaçlara ezerek bahçeye uçtu İSTANBUL

- Bakırköy Yeşilyurt Mahallesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaçları ezerek evin bahçesine uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, evin duvarında hasar oluştu. Kaza, akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilyurt Mahallesindeki Feneryolu Caddesi ile Gazi Evrenos Caddesinin kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazievrenos Caddesi istikametinde seyir halindeki sürücü kimliği alınamayan 34 FP 554 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırımdaki ağacı biçerek, duvar üzerinden apartmanın bahçesine uçtu. İsmi alınmayan kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadını bulunduğu yerden çıkardı. Yara almadan kurtulan kadın sürücü tedbir amaçlı önce hastaneye daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kazayı gören apartman ve mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemezken, kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza anında kaldırımda kimsenin olmamasına sevindiğini belirten mahalle sakini Osman Zor, “Karşı parkta oturuyorduk araç çok hızlıydı, birden bu ağaçları biçerek, bahçeye uçtu” dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MT-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı