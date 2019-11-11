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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil lastiğinden uyuşturucu çıktı - KOCAELİ

Otomobil lastiğinden uyuşturucu çıktı - KOCAELİ



- Narkotik dedektör köpeği Alfa'nın durdurulan aracı polis ekipleri eşliğinde arama yapması - Köpeğin tepki vermesi üzerine yedek aracın altındaki yedek lastiğin kesilmesi ve içinden uyuşturucu madde çıkması - Kocaeli 'de bir aracın lastiğine gizlenmiş 21 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandıKOCALİ (AA) - Kocaeli 'de bir aracın lastiğine gizlenmiş 21 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi çalışmaları kapsamında polis ekiplerince kentte 9 Kasım'da operasyon düzenlendi.
Gebze KOM Grup Amirliği ve Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, H.U'nun kullandığı araç durduruldu.Narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın da katılımıyla yapılan aramada, otomobil lastiğine gizlenmiş 21 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli H.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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