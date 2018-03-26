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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil engelli motosikletine çarptı: 1 ölü

Otomobil engelli motosikletine çarptı: 1 ölü

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araç ve engelli motosikletinden detaylar - Polis ekiplerinin kaza yerinde incelemelerinden detaylar - Kazada hayatını kaybeden Mustafa Keleş'in fotoğrafı Sivas 'ta otomobil engelli motosikletine çarptı: 1 ölüSİVAS (AA) - Sivas 'ta otomobilin engelli motosikletine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.V.Y. (31) yönetimindeki 58 BC 029 plakalı otomobil, Şeyhşamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Hurdacılar Sanayi Sitesi kavşağında, Mustafa Keleş'in (66) kullandığı üç tekerlekli engelli motosikletine çarptı.Yaralanan Keleş, kaldırıldığı Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Otomobil sürücüsü V.Y, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis Polis Merkezi Engelli Motosikleti 

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