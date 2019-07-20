Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

-Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahale

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Yaşanan kaza sonrası görüntüleri

-Ölen çocuğun fotoğrafı



( HATAY )- Kazada otomobildeki 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti- Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan aynı aileden 6 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı HATAY



- Hatay'ın Erzin ilçesinde elektrik direğine çarparak hurdaya dönen otomobildeki 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, aynı aileden 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İçmeler yolu üzerinde meydana gelen kazada, Mehmet Selli'nin (40) kullandığı 48 VE 023 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında bulanan elektrik direğine çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil içerisinde aynı aileden oldukları belirtilen 7 kişi çevredeki vatandaşların da yardımı ile itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince Erzin ve Dörtyol devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan 5 yaşındaki Emine Su Selli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FRT-NCT-

