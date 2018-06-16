Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı -ŞIRNAK

Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı -ŞIRNAK

- Cenazelerin morgtan çıkarılması - Cenazelerin araca bindirilmesi Şırnak 'ta otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Silopi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ramazan Aytış'ın (48) kullandığı otomobil, Görümlü köyü yol ayrımında refüje çarparak devrildi.Kazada sürücü, aynı araçtaki Halil (23) ve İsa Aytış (19) ile 2 kişi ağır yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Cizre ve Silopi'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan, İsa ve Halil Aytış, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Araçtakilerin, Başköy'den Görümlü köyüne taziye ziyaretine gittikleri öğrenildi.

Hastane Taziye Ziyareti 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı