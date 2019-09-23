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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı - SİVAS

Otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı - SİVAS

- Kaza yerinden görüntü - Dere yatağına devrilen otomobil - Otomobilden savrulan eşyalar Sivas 'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 BLA 93 plakalı otomobil, Pınarbaşı - Şarkışla kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bebek Bild Kışla Direksiyon Dere Yatağı 

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