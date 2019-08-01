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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - ERZİNCAN

Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - ERZİNCAN

- Erzincan - Sivas kara yolunun Kantarlar mevkisindeki kaza yeri - 112 acil sağlık ekiplerinden detay - Yaralıya ambulansta müdahale edilmesi - AFAD ve İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi - Polis ve jandarma ekiplerin olay yerine gelmesi - Devrilen araçtan detaylar Erzincan 'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Jandarma Komando Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Habil Karahan'ın (23) kullandığı 24 AAH 758 plakalı otomobil, Erzincan - Sivas kara yolunun Kantarlar mevkisinde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan meslektaşı Batuhan Güneş (25) ise ağır yaralandı.Sıkıştığı aracın içerisinden AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu çıkarılan Güneş, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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