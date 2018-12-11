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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil denize böyle düştü

Otomobil denize böyle düştü

Aracın gelişi, denize düşmesi güvenlik kamera görüntüleri

İlk Müdahale Amatör Kamera Güvenlik Kamerası Amatör Sağlık Ekipleri 

-Aracın çekilmesi amatör kamera görüntüleri

( BARTIN )- Araçtaki iki kişiyi balıkçılar can simidi atarak kurtardı BARTIN

- Bartın'da limanda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil denize düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken araçta bulunan iki kişiyi balıkçılar denize attıkları can simitleriyle kurtardı. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Amasra limanında yaşandı. Okan Arslan idaresindeki 74 DE 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak denize düştü. O sırada limanda ağ hazırlığı yapan balıkçılar olayın şokuyla yardıma koştu. İlk önce sürücünün imdadına yetişen balıkçılar araçta bulunan Cansu Aras'ın da yardımına koştu. Denize can simidi atan balıkçılar araçtaki iki kişiyi kurtararak limana çekti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından sürücü ve yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıç timi, halatlarla bağladıkları çekiciyle aracı denizden çıkardı. (AY-OA
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