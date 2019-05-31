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31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - ŞANLIURFA

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - ŞANLIURFA

- Olay yerindeki ambulans - Kaza yapan araçtan detay görüntüler - Ercan Çakar'ın cenazesinin araçtan çıkarılması - Aracın çekiciye yüklenmesi Şanlıurfa 'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.Ercan Çakar (24) idaresindeki 34 GK 8258 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan araçtaki sürücü Çakar, kaza yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan Fadıl Baydan (25) ve Orhan Kılıçaslan (23), 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kılıçaslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Çakar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze Direksiyon 

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