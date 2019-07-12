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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil 6 metrelik menfeze uçtu: 1 ölü

Otomobil 6 metrelik menfeze uçtu: 1 ölü

Olay yerinden görüntü

Jandarma Direksiyon 

-Hurdaya dönen aracın görüntüsü
-Ölen sürücünün görüntüsü
-Jandarma ekipleri görüntü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil 6 metrelik menfeze uçtu. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Aksaray - Ihlara karayolunun 34. kilometresi kaplıcalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ihlara istikametine seyreden Yaşar Koçoğlu (70) idaresindeki 51 HN 433 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metrelik menfeze uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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