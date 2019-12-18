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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı - HATAY

Otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı - HATAY



: - İtfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmalarından görüntüler Hatay 'da otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı - Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Defne ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Gökben A. (29) idaresindeki 31 EE 631 plakalı otomobil, Döver Mahallesi'nde yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.Yaralanan kadın sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastane Jandarma Kadın Sürücü 

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