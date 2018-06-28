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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otogardaki aramada 1 kilo 190 gram uyuşturucu ile 985 hap ele geçirildi

Otogardaki aramada 1 kilo 190 gram uyuşturucu ile 985 hap ele geçirildi

- Uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Noktası 

-- Polisin ekip otosuna götürülüşü

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'da polisin durumundan şüphelendiği kişinin çantasında yapılan aramada 1 kilo 190 gram uyuşturucu ile 985 hap ele geçirildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri T.Ş'yi durdurdu. Kimlik bilgileri sorulan T.Ş'nin, tedirgin davranışlar sergilediğini gören ekipler, zanlıyı terminal içerisindeki polis noktasına götürdü. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahıs üzerinde ve çantasında yapılan aramada, el çantası içerisindeki şeffaf poşetlerde 1 kilo 190 gram uyuşturucu madde ve 985 hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli T.Ş'nin uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan getirerek Erzurum'da piyasaya sürmeyi amaçladığı belirlendi. T.Ş'nin, işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edileceği belirtildi.
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