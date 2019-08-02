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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Otobüste yangının kahve makinesinde çıktığı öğrenildi

Otobüste yangının kahve makinesinde çıktığı öğrenildi

Yücel Yılmaz'ın açıklaması

Yolcu Otobüsü 

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( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesi'nde meydana gelen yolcu otobüsü yangının kahve makinasından çıktığı öne sürüldü. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yanan otobüsün yanında açıklama yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan alınan bilgiye göre, Şoförün ve muavinin verdiği ifadede yangının kahve makinesindan çıktığı iddia edildi. Başkan Yılmaz, "Otobüs şoförü aracı sağ kenara çekerek, yolcuların panik yapmadan inmeleri isteniyor. Otobüste 34 yolcu ve 3 mürettebat bulunmakta iken arabadan 29 yolcunun indiği tespit edildi. Yaralımız çok yok. Kargaşadan dolayı yaralanmalar var. Yani 5 insanımız arabada vefat etti. Savcımız şu anda olayın başında tetkikleri yapıyor. Yolcuları, otobüs personelinin ifadeleri alınıyor.Ulaşım şirketinin listesi şuanda otobüsten inenlerin sayısı aynı. Vatandaşlarımız panik ile araçta yaralanmalara sebep olduğu ve ölen vatandaşların alevlerden ve zehirli dumandan etkilenerek, daha sonrası alevlerin arasında kalarak vefat etmiştir. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

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