Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

-Müdahale

-Yaşananlar

-Röp.



( GAZİANTEP )- Güzergahından çıkan şoför, yolcuyu hastaneye yetiştirdi- Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı GAZİANTEP



- Gaziantep’te özel halk otobüsünde koltukta oturan bir yolcu kalp krizi geçirdi. Aniden yere yığılan yolcu, kafasını yere çarpınca kanlar içerisinde kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda sürücü, güzergahtan çıkarak yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Mahallesinden GATEM güzergahında sefer yapan özel bir halk otobüsüne binen 45 yaşındaki Beyhan Şahan, otobüsün en arkadaki tekli koltuğa oturdu. Bir süre sonra aniden yere yığılan Beyhan Şahan, kafasını aracın zeminine çarptı. Kanlar içerisinde kalan yolcu Şahan'a otobüsteki diğer yolcular yardım etti. Güzergah dışına çıktı Yüzünün kanlar içerisinde kaldığını ve yolcunun hareketsiz yattığını öğrenen otobüs sürücüsü Ayhan Dalgın, dörtlülerini yakarak normal güzergahından dışarı çıktı. Klakson çalarak Ersin Arslan Devlet hastanesi istikametine ilerleyen sürücü, yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Dalgın ve yolcular, hastane önünde ise hastanedeki sağlık görevlilerinden yardım istedi. Getirilen sedye ile otobüsten alınan Şahan'a ilk müdahale hastanenin acil servis bölümünde yapıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Şahan, yapılan müdahale ile yeniden yaşama döndürüldü. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı Halk otobüsünde yaşananlar, saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı. Kameralarda, şoför ve yolcuların yaralı Şahan'ı hastaneye yetiştirmek için yoğun mücadele verdikleri görüldü.

Görüntülerde sürücü ve yolcular, yoldan çekilmeyen araç sürücülerinden seslenerek ve el kol hareketi yaparak, yol istemesi de yer aldı. Öte yandan kalp krizi geçiren Şahan’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi (BT-MB

