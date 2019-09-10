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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Otobüste baygınlık geçiren genç kızı hastaneye böyle yetiştirdi

- Otobüste baygınlık geçiren genç kızı hastaneye böyle yetiştirdi

otobüs içi detay

Genç Kız Güzergah Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Otobüs Şoförü 

-genç kızın hastaneye alınması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç kız bindiği halk otobüsünde rahatsızlanınca, otobüs şoförü tarafından hastaneye götürüldü. Alanyurttan İnegöl'e gelen Nail Doyan idaresindeki 16 M 06008 plakalı özel halk otobüsünün aldığı yolculardan biri fenalaştı. Sürücü, fenalaşan genç kızı, güzergahını değiştirerek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sürücünün örnek davranışı yolcular tarafından takdir topladı. Öte yandan yaşanan o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yandı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü daha sonra yoluna devam etti. (SA-MŞ)
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