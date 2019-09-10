- Otobüste baygınlık geçiren genç kızı hastaneye böyle yetiştirdi

-genç kızın hastaneye alınması



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç kız bindiği halk otobüsünde rahatsızlanınca, otobüs şoförü tarafından hastaneye götürüldü. Alanyurttan İnegöl'e gelen Nail Doyan idaresindeki 16 M 06008 plakalı özel halk otobüsünün aldığı yolculardan biri fenalaştı. Sürücü, fenalaşan genç kızı, güzergahını değiştirerek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sürücünün örnek davranışı yolcular tarafından takdir topladı. Öte yandan yaşanan o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yandı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü daha sonra yoluna devam etti. (SA-MŞ)

