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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

-TELEFON ÇALINMA ANI

Adli Kontrol Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

--HIRSIZIN POLİSLERİN GÖTÜRME ANI

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te otobüse binme bahanesiyle yolcunun cep telefonunu çalarak kaçan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı Gaziantep'in Nuripazarbaşı Mahallesi'nde bulunan durakta yolcu gibi otobüse binme sırasına giren bir kişi, önündeki şahsın cebindeki telefonu çalarak kayıplara karıştı. Otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Yankesicilik suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulandı (SD-Y)
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