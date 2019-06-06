Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düştü

Otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düştü

Olay yerinden görüntü

Bebek Hastane Polis Merkezi Belediye Otobüsü Otobüs Şoförü 

-Yaralının taşınması

( BURSA ) Otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düştü BURSA

Bursa’da şehiriçi otobüsten inmek istediği sırada otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düşerek yaralandı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Şehiriçi sefer yapan bir belediye otobüsüne binen H.Y. Kanalboyu’nda otobüsten inmek istedi. O esnada önünde bebek arabalı bir başka yolcunun olması sebebiyle yavaş hareket eden H.Y’nin eşi otobüsten indi. Bebek arabalı yolcu indikten sonra otobüsten inmek isteyen H.Y’yi otobüs şoförü fark etmedi ve kapıyı kapatarak hareket etti. Kapı aralığında duran ve aracın hareket etmesiyle dengesini kaybeden H.Y. otobüsten yere düştü. Daha önce kolunu kırdığı öğrenilen H.Y. kırık kolunun üzerine düşerek yeniden yaralandı. H.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, otobüsteki yolcular ise başka bir otobüse nakledildi.
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde SıkıştıOtobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı