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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otobüs şoförünün boğazına bıçak dayayan yolcu kamerada

Otobüs şoförünün boğazına bıçak dayayan yolcu kamerada

Yolcunun otobüste şoförle konuşması

Polis Araç Kamerası Kamera Halk Otobüsü Otobüs Şoförü 

-Bıçak çekmesi
-Şoförün polisi araması

( HATAY )- Araçtan inen yolcu şoföre, "Hatan olsa kafanı gövdenden ayırırdım" diyerek tehdidini sürdürdü HATAY

- Hatay'da bir yolcu bindiği özel halk otobüsünün şoförünün boğazına bıçak dayadı. Olay anı araç kamerası tarafından görüntülendi. Antakya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsüne binen bir yolcu, şoförden eşiyle görüşmek için telefonunu istedi. Gerçekleşen kısa görüşme sonrasında saldırgan şoföre telefonu verdikten bir süre sonra tekrar telefonu istedi. Otobüs şoförü turuna devam edeceğini belirterek telefonu vermek istemeyince yolcu, şoförle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında yolcu, üzerinde taşıdığı bıçağı otobüs şoförünün boğazına dayayarak tehdit etti. Otobüs şoförü ise polisi arayacağını söyleyerek araçtan indi. Daha sonra yolcu, tekrar aracına binen şoföre, "Hatan olsa kafanı gövdenden ayırırdım" diyerek tehdidini sürdürüp ayrıldı. (BGY
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