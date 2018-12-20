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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otobüs şoförünü gasp girişimi güvenlik kamerasında - AYDIN

Otobüs şoförünü gasp girişimi güvenlik kamerasında - AYDIN

- Güvenlik kamerası görüntüleriOtobüs şoförünü gasp girişimi güvenlik kamerasında - Nazilli ilçesinde emekli polis memuru olan otobüs şoförünü gasp etmek isteyen kişiler güvenlik kameralarınca görüntülendiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde şehir içi yolcu otobüsünde şoförü gasp etmek istedikleri şoförü yaralayan 3 kişinin o anları araç güvenlik kameralarına yansıdı.Alınan bilgiye göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan emekli polis memuru Ömer Aşık, Yeşilyurt Mahallesi Veysel Karani Camisinin önünde akşam saatlerinde yolda 3 kişiyi aldı.Araca binen ve yüzlerini kapatan şüpheliler, araçta kimse olmayınca bıçakla otobüs şoförünü gasp etmek istedi.Aşık, istenilen parayı vermemekte direnince zanlılar kendisini sırtından yaralayıp kaçtı.Polise ihbarda bulunulmasının ardından olay yerine gelen ekipler, aracın güvenlik kameralarını inceleyip şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan kendi imkanlarıyla hastaneye giden Aşık, tedavisinin ardından taburcu edildi.Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, başlarında şapka olan ve yüzlerini gizleyen 3 zanlının otobüse bindiği, ellerinde bıçak olan şahıslardan birinin bıçağı şoförün boğazına doğru tuttuğu, şoförün kendilerine direnmesinin ardından koşarak kaçtıkları yer alıyor.Aşık, açıklamasında, "Para istediklerinde ben de polisim, şimdi gösteririm size dedim. Tedirgin oldular. Kısa bir arbede yaşandı. Bu esnada bıçak sağ omzuma girdi. Ben direnince hemen kaçtılar. Olayın ardından polis arkadaşları aradım. Daha sonra hastaneye gittim, omzuma 5 dikiş atıldı." dedi.

Yolcu Taşımacılığı Emekli Polis Güvenlik Kamerası Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü 

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