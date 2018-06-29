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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket güvenlik kamerasında

Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası

Sosyal Medya Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Çalışan Kadın Kışla 

-Röportaj
-Özel halk otobüsünden görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL) -4 çocuklu bir kadına yardım eden özel halk otobüsü şoförü Tekin Gürler yaşanan o anları anlattı. İSTANBUL

- 4 çocuklu bir kadına karşıdan karşıya geçmek için otobüsten inerek yardım eden özel halk otobüsü şoförü Tekin Gürler yaşanan o anları anlattı. Gürler, “Benim ailemin vermiş olduğu terbiyeden dolayı, vicdanım elvermedi “ dedi.
Alkışlanacak olayın görüntüsü güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul’da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Tekin Gürler, 4 çocuğuyla otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan kadına yardım ederek takdir edilecek bir görüntüye imza attı. 4 çocuğuyla birlikte kadını yardım ederek yolun karşısına geçiren şoför Gürler, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. “Biz bunu Allah rızası için yapıyoruz ” 4 çocuğu olan kadına yardım etmenin insanlık vazifesi olduğunu ifaden eden özel halk otobüsü şoförü Tekin Gürler, “Benim ailemin vermiş olduğu terbiyeden dolayı, vicdanım elvermedi. Hanımefendiyi çağırdım karşıya geçmek için yardımcı olabileceğimi söyledim. Durağa gelmeden 10 metre kala durdum ve çocukların ellerinden tutarak kontrollü bir şekilde karşıya geçirdim. Biz bunu reklam amaçlı yapmıyoruz, biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Vicdanımızın el verdiği şey ne ise onu yaparak hizmet veriyoruz. Belediyeden beni teşekkür için aradıklarında, sosyal medyada çok izlendiğimi öğrendim” şeklinde konuştu.
Şoförün yardım ettiği o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüsün durduktan sonra şoförün kadının çocuklarının elinden tutarak indikleri ve yolun karşına da el ele beraber geçtikleri kameralara yansıyor. Yardımsever özel halk otobüsü şoförünün bir vatandaş tarafından çekilen görüntüsü ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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