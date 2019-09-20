Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile yetiştirdi

Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile yetiştirdi

Otobüs kamerasında yerde yatan hasta

Acil Servis Hastane Kamera Halk Otobüsü 

-Otobüsün hastaneye doğru ilerlemesi
-Yolcuların inmesi ve hastanın acile alınması

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da belediye halk otobüsünde yolcu fenalaşınca, hasta yolcu otobüsle hastaneye götürdü. Belediye halk otobüsüne binen Halil T. isimli yolcu otobüste fenalaştı. Otobüs şoförü Mustafa İzci, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirmek için yolcularla birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğru hareket etti. Atatürk Bulvarı üzerinden hızlı bir şekilde ilerleyen ve yolcu almayan şoför, otobüsü hastane aciline getirdi. Otobüsten inen yolcular sağlık görevlilerine bilgi verdi. Otobüse gelen sağlık görevlileri hastayı otobüsten alarak acil servise aldı. Burada tedavisi yapılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı