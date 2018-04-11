Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada

Otobüs içerisinden görüntü

İlk Müdahale Kalp Hastası Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Otobüs Şoförü 

-Hastanın bayılma anı
-Yolcunun hastaneye yetiştirilme anı
-Otobüsün gelişi, şoförle röp.
-Otobüsün gidişi

( SAMSUN - HD) SAMSUN

- Samsun'da bir halk otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı. Yolcu yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp hastası olan İsa Keleş(60), Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nden Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktora gitmek için 55 ATT 59 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsüne bindi. İsa Keleş bir süre sonra otobüste fenalaştı. Kalp krizi geçiren Keleş’in durumunun kritik olduğunu fark eden otobüs şoförü Recep Dağlı (38), yolcu dolu otobüsü hiçbir durakta durmadan direkt Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sürdü. Otobüsten alınan yolcu, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yolcunun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay anında yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Recep Dağlı, “8 numaralı otobüste şoförlük yapıyorum. Yolcu, İlyasköy Kavşağı’nı geçtikten sonra fenalaştı. Ondan sonra da hiç durmadan dörtlüleri yakarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine devam ettim. Hastayı acil servis önüne getirene kadar ne yolcu aldım ne de kimseyi ineceği yolda bıraktım. Güzergahım aslında Belediyeevleri’nde başlayıp OMÜ Tıp Fakültesine kadar devam ediyordu. Hastanın fenalaştığını ve renginin sarardığını görünce hiçbir şey düşünmeden hastaneye gittim. İnşallah yolcunun durumu iyi olur. İnsan sağlığı her şeyin önünde gelir” dedi.
Yolcunun kalp krizi geçirme anı ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. (ED-SLH-
İlgili Foto Galeriler
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı