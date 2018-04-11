Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada

-Hastanın bayılma anı

-Yolcunun hastaneye yetiştirilme anı

-Otobüsün gelişi, şoförle röp.

-Otobüsün gidişi



( SAMSUN - HD) SAMSUN



- Samsun'da bir halk otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı. Yolcu yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp hastası olan İsa Keleş(60), Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nden Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktora gitmek için 55 ATT 59 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsüne bindi. İsa Keleş bir süre sonra otobüste fenalaştı. Kalp krizi geçiren Keleş’in durumunun kritik olduğunu fark eden otobüs şoförü Recep Dağlı (38), yolcu dolu otobüsü hiçbir durakta durmadan direkt Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sürdü. Otobüsten alınan yolcu, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yolcunun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay anında yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Recep Dağlı, “8 numaralı otobüste şoförlük yapıyorum. Yolcu, İlyasköy Kavşağı’nı geçtikten sonra fenalaştı. Ondan sonra da hiç durmadan dörtlüleri yakarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine devam ettim. Hastayı acil servis önüne getirene kadar ne yolcu aldım ne de kimseyi ineceği yolda bıraktım. Güzergahım aslında Belediyeevleri’nde başlayıp OMÜ Tıp Fakültesine kadar devam ediyordu. Hastanın fenalaştığını ve renginin sarardığını görünce hiçbir şey düşünmeden hastaneye gittim. İnşallah yolcunun durumu iyi olur. İnsan sağlığı her şeyin önünde gelir” dedi.

Yolcunun kalp krizi geçirme anı ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. (ED-SLH-

