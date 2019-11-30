Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Oto pazarında iki grup arasında silahlı kavga

Oto pazarında iki grup arasında silahlı kavga

olay yerinden görüntüler

( VAN - 3) VAN

Hastane Silahlı Kavga 


- Van merkez Tuşba ilçesinde bulunan ikinci el Açık Oto Pazarı’nda çıkan silahlı kavgada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba Açık Oto Pazarı’nda meydana geldi. Bilinmeyen bir neden dolayı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çok sayıda vatandaş yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevke dilen ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Şırnakta Büyük Operasyon!Şırnakta Büyük Operasyon!
Antalya'da jigolo Rezaleti!Antalya'da jigolo Rezaleti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı