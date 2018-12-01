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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Oto hırsızlık şüphelileri yakalandı

Oto hırsızlık şüphelileri yakalandı

zanlıların emniyete götürülmesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Adli Kontrol Çalıntı Araç Akalan Hırsız Irak 


- Gaziantep emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince otomobil hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince, Gaziantep ve çevre İllerden çalınan araçların bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, son zamanlarda Gaziantep’ten çalınan 2 adet çalıntı araç ile çalıntı araçlardan sökülen 1 adet oto teybi, 4 adet hoparlör ve olaylara karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1 Şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. (LO-SD-Y)
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