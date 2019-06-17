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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

- Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

yangın alanı

İş Makinası Şiddetli Rüzgar Trol 

-ekiplerin çalışması

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Aliağa İlçesi'nde otluk alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, akşam, saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle Cindere Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tepelik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği Arazöz ekipleri intikal etti. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ile Aliağa Belediyesine ait 1 iş makinası ve Orman İşletme ait 3 Arazöz ekibinin müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Çevresindeki evlere sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 15 dönümlük otluk alan zarar gördüğü öğrenildi.
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