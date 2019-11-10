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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Otizmli ve down sendromlu çocukların go-kart heyecanı - ANTALYA

Otizmli ve down sendromlu çocukların go-kart heyecanı - ANTALYA

- Go - kart'a binen otizmli ve down sendromlu çocuklardan görüntüler - Organizasyon sorumlusu Cemil Güler ile röportaj - Etkinliğe katılanlarla röportaj Antalya 'da otizmli ve down sendromlu çocukların go - kart heyecanı - 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlenen go - kart turnuvasına katılan engelli çocuklar eğlenceli zaman geçirdi - Organizasyon sorumlusu Cemil Güler: - "Etkinliğe katılan engelli çocuklarımıza altın madalya ve şampiyonluk ödülü veriyoruz çünkü bizim için hepsi şampiyon ve hepsi birinci"ANTALYA (AA) - Antalya 'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla otizmli ve down sendromlu çocuklara yönelik "10 Kasım Özel Çocuklar Go - Kart Turnuvası" düzenlendi.
Muratpaşa Belediyesi ile Adalya Vakfı iş birliğiyle Aksu ilçesindeki go - kart pistinde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinliğe, otizmli ve down sendromlu 30 engelli birey aileleriyle birlikte katıldı.
Organizasyon sorumlusu Cemil Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu ve otizmli çocukların motor sporlarıyla buluşmasının önemli olduğunu söyledi.

Etkinlikte engelli çocukların profesyonel antrenörler eşliğinde çift kişilik araçlarla motor sporlarını deneyimlediğini anlatan Güler, "Bugün etkinliğe katılan tüm engelli çocuklarımıza altın madalya ve şampiyonluk ödülü veriyoruz çünkü bizim için hepsi şampiyon ve hepsi birinci." ifadesini kullandı.Etkinliğe katılan down sendromlu Mustafa Talha Uranlı, etkinlik hakkında önceden bilgisi bulunmadığını ancak geldiğinde go - kart alanını görünce çok mutlu olduğunu dile getirdi.Otizmli Osman Tosun da yarışmanın kendisi için iyi geçtiğini ve katıldığı için çok memnun olduğunu söyledi.

Yarışların tamamlanmasının ardından turnuvaya katılan otizmli ve down sendromlu bireylere altın madalya ve katılım belgesi verildi.

Engelli Çocuk Altın Madalya Saygı Duruşu Motor Sporları Şampiyon 

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