Otizmli Koral'ın babasından “Çocuğunuzdan vazgeçmeyin” çağrısı

-Öğrencilerden detay

-Koral Erdeniz’in babası Seyhan Erdeniz ile röportaj

-Koral Erdeniz’in kendini anlatması

-Koral Erdeniz’e çiçek takdiminden detay



( AFYON KARAHİSAR)- Piyanoda üstün başarısı olan otizmli Koral Erdeniz konservatuvar öğrencileriyle buluştu AFYON KARAHİSAR



- Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı İhvan-ı Musiki toplantıları kapsamında ‘Otizmi anlamak’ konulu bir program düzenlendi.

Piyanoda üstün başarısı olan otizmli Koral Erdeniz’in babası Seyhan Erdeniz, otizmli ve engelli çocuk ailelere “Çocuğunuzdan vazgeçmeyin. Kendisine şans verin ve o çocuğun potansiyel bir yeteneğini keşif ederseniz bu yeteneğini sonuna kadar geliştirmesine fırsat verin” mesajı verdi. AKÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen Moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa piyanoda üstün başarısı olan 21 yaşındaki otizmli Koral Erdeniz ve babası Seyhan Erdeniz katıldı.

Devlet Konservatuvarı öğrencilerine yönelik Rıza Çerçel Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte otizmli Koral Erdeniz, piyano ve gitar dinletisi beğeniyle karşılandı. Baba Seyhan Erdeniz de, zaman zaman otizmle ilgili bilgiler vererek, otizme karşı daha duyarlı olunması gerektiğine dikkat çekti. SON GÜNLERDE KİM FARKLI DEĞİL Kİ Koral Erdeniz ailesi tarafından hazırlanan sunumu okuyarak kendini anlattı. Otizmli olduğunu ifade eden Erdeniz; “Ben otizmliyim, fakat son günlerde kim otizmli değil ki. Evet size göre ben biraz farklı olabilirim ama bugünlerde kim farklı değil ki. Beni ben yapan özellikler. İyi bir fotoğrafik ve işitsel hafızam var. İyi bir kulak sahibiyim. Bazıları mutlak kulak olduğumu söylüyorlar. Piyano ve gitar çalıyorum. Şarkı ve şiir söylüyorum. Sizinle kolay iletişim kuramıyorum. Benimle konuştuğunuzda size neden cevap vermem gerektiğini anlamıyorum. Konuşurken gözlerinize bakmam gerekiyor mu? Bu bir kural mı? herkesin sırayla konuşması bir kural mı? İnsanların düşüncesini anlayamadığımdan onlar nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Benim düşüncelerim çok dağınık siz soru sorduğunuzda o anda ilgisiz bir cevap verebilirim ve ya hiç vermeyebilirim ” dedi.

ÇOCUĞUNUZA ŞANS VERİN Baba Seyhan Erdeniz ise, Koral’a 2 yaşında otizm tanısının konulduğunu söyledi.



Erdeniz şöyle devam etti; “O günden itibaren bu konuyu öğrendikten sonra biz özel rehabilitasyon merkezlerinde bol bol çalışmalar yaptık. Çok farklı tedavi yöntemleri de denedik üzerinde farklı eğitim metotları da denedim tabi aslında en büyük çabamız şudur. Koral sayesinde bütün otizmli ve engelli çocuk aileleri aslında şu mesajı vermek istiyoruz. Çocuğunuzdan vazgeçmeyin. Kendisine şans verin ve o çocuğun potansiyel bir yeteneğini keşif ederseniz bu yeteneğini sonuna kadar geliştirmesine fırsat verin. Ondan sonra göreceksiniz ki o çocuk iyileşmeye başlayacaktır. Fakat Koral tabi 2 yaşında bunu öğrendikten sonra 4 yaşında kendi kendine okuma- yazmayı öğrendi. 8 yaşından itibaren piyano çalmaya başladı.

Antalya Konservatuvarda da mutlak kulak olduğunu öğrendik.” Konuşmanın ardından Koral Erdeniz’e katılımcılar tarafından çiçek takdim edildi.

