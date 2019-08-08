Otizmli çocuklara yüzmeyle tedavi - GAZZE

: - Otistik çocuklara yönelik yüzme ve su oyunları kampı - Otizmli çocukların görevliler eşliğinde havuzda yüzmesi - Havuzda görevli uzmanlardan Rim Carur ile röportaj - 9 yaşındaki otizmli Ahmed el - Benna'nın annesi Rana Ebu el - Fevl ile röportaj - Otizmli çocukların havuzda oyun oynaması - Gazze 'de düzenlenen yaz kampı kapsamında otizmli çocuklar yüzmeyle tedavi ediliyor - Havuzda görevli uzmanlardan Rim Carur:"Otistik çocuklara yönelik yüzme ve su oyunları kampı fikri Gazze 'de ilk kez uygulanıyor. Büyük bir başarı kaydedildi""Yaz kampı ayrıca her daim çocuklarıyla ilgilenen ve onlara her işlerinde refakat etmek zorunda olan annelere de biraz rahatlama fırsatı sunmayı hedefliyor" - 9 yaşındaki otizmli Ahmed el - Benna'nın annesi Rana Ebu el - Fevl:"Otizmli çocukların tedavisi için önemi göz önüne alındığında Gazze 'deki hidroterapi merkezlerinin geliştirilmesi gerekiyor"GAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - İsrail ablukası altındaki Gazze 'de otistik çocuklar için ilk kez düzenlenen yaz kampında yüzmeyle tedavi yöntemi uygulanıyor.Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Gazze 'deki Yunus Su Sporları Kulübünde düzenlenen yaz kampına yaklaşık 20 otizmli çocuk katılıyor.Eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenen çocuklar yine sosyal hizmet uzmanlarının gözetiminde bazı su oyunlarına katılıyor. - Çocuklar hem tedavi oluyor hem eğleniyorPrograma ilişkin AA muhabirine bilgi veren gözetmen Rim Carur, "Otistik çocuklara yönelik yüzme ve su oyunları kampı fikri Gazze 'de ilk kez uygulanıyor. Büyük bir başarı kaydedildi. Çocuklar yüzerken rutin çevrelerinden sıyrılarak hem tedavi oluyor hem de eğleniyor." dedi.
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