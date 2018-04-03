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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Otizme dikkat çekmek için Darıca’dan Yalova’ya kürek çekti

Otizme dikkat çekmek için Darıca’dan Yalova’ya kürek çekti

Sandalla denizde kürek çekmesi

Polis Hatıra Fotoğrafı Kalaba Alabalık Kışla 

-Deniz polisinin eşlik etmesi, sirenler eşliğinde sahile yanaşması
-Bekleyenlerin alkışlaması
-Çiçek verilmesi
-Röportaj
-Otizm hastası bir çocuğun tablo vermesi
-Toplu fotoğraf çekilmesi

( YALOVA - HD) YALOVA

- Otizm hastalığına dikkat çekmek isteyen aktivist Hakan Pekzorlu, Kocaeli’nin Darıca ilçesinden başlayarak Yalova’ya kadar 10 mil boyunca kürek çekti. Pekzorlu, Yalova’da alkışlar ve çiçeklerle karşılandı. Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle bu hastalığa dikkat çekmek isteyen Hakan Pekzorlu, sabah 07:00’de Kocaeli’nin Darıca sahilinden kendisine ait “Fatih” adlı sandalla denize açıldı. Pekzorlu, 5 saati aşkın bir süre kürek çekerek Yalova’ya ulaştı. 10 millik yolculuğunun Yalova açıklarında Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şubesi ekipleri de tekne ile Hakan Pekzorlu’ya refakat etti. Sirenler eşliğinde Yalova Balıkçı Barınağı’na giren Pekzorlu’yu ise otizm hastası çocuklar ve aileleri ile Yalova Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Çibir karşıladı. Pekzorlu’ya çiçek sunan çocukların yakınları bu anlamlı faaliyetten kendisine dolayı teşekkür etti. Otizm hastası bir çocuk tarafından yapılan ve sandalıyla denizde kürek çeken Hakan Pekzorlu’nun tasvir edildiği tablo Pekzorlu’nun duygulanmasına sebep oldu. Pekzorlu daha sonra otizm hastası çocuklar ve aileleri ile kendini karşılamaya gelen kalabalıkla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. (SÇ-MŞ)
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