“Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı” tanıtım toplantısı gerçekleşti

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( ANKARA )- Bakan Selçuk: “İlk aşamada 18 bin 443 özel eğitim öğretmenimizin sertifika programına katılması planladık” ANKARA



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öncelikli olarak bin öğretmenimizin eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve sonrasında, ilk aşamada 18 bin 443 özel eğitim öğretmenimizin ikinci aşamada ise 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmenimizin mesleki gelişim sertifika programına katılması planladık” dedi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Otizm Ulusal Eylem Planı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hayata geçirilen “Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı” tanıtım toplantısında katıldı.

Burada konuşan Selçuk, amaçlarının özel eğitim ihtiyacı olan çocukları her alanda destekleyerek bu çocukları kendileriyle ve toplumla bütünleştirmek olduğunu belirterek, “Üretken olmaları, mutlu olmaları ve birlikte bir şey yapmanın hazzını yaşamaları için onlara fırsatlar vermek değer vermek bizim başlıca görevimiz. Bütün dünyada olduğu Türkiye’de de otizm spektrum meselesi oldukça gündemde ve bilimsel çalışmaların hızla ilerlediği bir konu halinde” diye konuştu.

Bakanlık olarak son dönemlerde otizm spektrum konusunda çok sayıda çalışma yaptıklarını aktaran Selçuk, “Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için de birçok tedbir aldık. Özel eğitim kurumları yönetmeliğini yayımlayarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yaptık. Rehberlik araştırma merkezlerini bu manada oldukça güçlendirdik. Özel eğitim meslek okullarını da önemsiyor ve sayılarını artırmayı düşünüyoruz. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarımızın destek alabileceği destek eğitim odalarının da artırılması bir başka hedefimiz. Bu konuda toplumun ve öğretmenlerin farkındalığının artırılmasına ayrı bir önem veriyoruz ve bazı iletişim çalışmalarını da hayata geçiriyoruz. 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimizin otizmli öğrencileri tanımlama ve eğitim süreçlerinde karşılaşacakları problemlerin çözümüne ilişkin bir takım bilgileri içselleştirmeleri de önemli” şeklinde konuştu.

Özel Eğitim Öğretmenleri Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Programı hazırladıklarını ve bu kapsamda eğitimlerin düzenlendiğini söyleyen Selçuk, “Öncelikli olarak bin öğretmenimizin eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve sonrasında, ilk aşamada 18 bin 443 özel eğitim öğretmenimizin ikinci aşamada ise 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmenimizin mesleki gelişim sertifika programına katılması planladık. Bütün sınıf öğretmenlerimizin, bütün okul öncesi eğitim öğretmenlerimizin konuyla ilgili farkındalığı ve birikimini geliştirmeyi hedef haline getirmiş olduk. Bütün bunların dijital içeriklerle desteklenmesi amacıyla ‘Özel Eğitim Öğretmenleri Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi’ ve ‘Özel Eğitim Öğretmenleri Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Etkinlikleri’ mesleki gelişim kitapları da hazırlandı. Bundan sonraki hedefimiz ülkemizde bulunan bu branşlardaki öğretmenlerimizin birikimini dünya standartlarına yükseltmek. İlkokul, orta okul, lise düzeylerinde toplam 16 mesleki gelişim programı ve 28 program da hazırlıyoruz. Bu konuda geçtiğimiz aylarda bin 200 kadar rehber öğretmenimize özel bir eğitim verdik” ifadelerini kullandı. (ND-



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