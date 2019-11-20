Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu

-Otobüs koltuğuna binmesi

-Otobüsle gezme anları

-Baba Murat T.'nin açıklamaları

-Detaylar



( KOCAELİ )- Otobüs şoförü olmak isteyen engelli bireyin hayalini belediye gerçekleştirdi KOCAELİ



- Kocaeli’de otobüs şoförü olmak isteyen otizmli Ali’nin hayalini Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Kocaeli’de yaşayan 22 yaşındaki otizmli Ali T.’nin şoför olma hayalini gerçeğe dönüştü. Otizimli gencin hayalini öğrenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. yetkilileri harekete geçerek Ali T.’yi evinden aldıktan sonra Plajyolu’nda bulunan otobüs garajına getirdi. Otobüsten iner inmez büyük bir heyecanla garajı dolaşan Ali T., garajdaki görevliler tarafından karşılandı. Otobüs şoförü kıyafetleri giydirilen Ali T., daha sonra hayalindeki otobüsün sürücü koltuğuna geçti. Bir süre sürücü koltuğunda zaman geçiren Ali T.’nin mutluluğuna babası ve otobüs garajındaki sürücüler de ortak oldu. Oğlunun çocukluk hayali gerçek oldu Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Ali T., daha sonra şoför ağabeyleriyle dinlenme tesisinde bir araya gelerek sohbet etti. Oğlunun hayalini gerçekleştiren belediye yetkililerine teşekkür eden baba Murat T. ise, “Ali’nin küçüklüğünden beri otobüslere karşı büyük bir ilgisi var. Sürekli geçen otobüslere bakıyor, soruyor merak ettiği ne varsa öğrenmeye çalışıyor. Oğlumun hayalini gerçekleştirdiniz. Yapmış olduğunuz bu anlamlı hareketten ötürü başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve UlaşımPark ailesine teşekkür ediyorum” dedi.





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