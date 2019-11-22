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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Otelde korkutan yangın

- Otelde korkutan yangın

Yangından görüntüler

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Uttu İtfaiye Eri 


- İngiltere’de bir otelde çıkan yangın korkuttu. İngiltere’nin Eastbourne kentinde sahil kenarında bulunan bir otelde yangın çıktı. Otelin bodrum katında başlayan yangın kısa sürede diğer katlarına sıçradı. Yangının çıktığı otel ve yakınlarda bulunan bir başka otel tahliye edilirken yaralanan olmadı. Yangının söndürülmesi için 60 itfaiye eri olay yerine sevk edildi. Bölge halkına evlerinden çıkmamaları uyarısı yapılırken, yollar trafiğe kapatıldı.
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