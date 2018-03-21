Otelde doğan bebeğe havalimanı personelinin sahip çıkması - İSTANBUL
- Tai Freeman ve bebeğinin güvenlik kontrolünden geçmeleri - Bebeğin havalimanı personelince sevilmesi - Tai Freeman'ın bilet işlemlerini gerçekleştirmesi - Tai Freeman'ın açıklaması - Bebek Xavier Ata Freeman'ın pasaportu ve bileti - ABD Hava Kuvvetleri personeli Tai Freeman, iki hafta süren pasaport işlemlerinin ardından bebeği Xavier Ata Freeman ile ülkesine döndü - Anne Freeman: - " İstanbul 'da iki hafta çok güzel zaman geçirdik. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama bir gün THY ile Türkiye'ye tekrar geleceğim. Hatta Türkçe öğrenmeye çalışıyorum"İSTANBUL (AA) - İstanbul 'da doğduktan sonra Atatürk Havalimanı'nda görevli personelin yardım için seferber olduğu Amerikalı bebek Xavier Ata Freeman, yaklaşık iki hafta süren pasaport işlemlerinin ardından annesiyle Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle ülkesine hareket etti.Tarifeli uçakla Atlanta'dan İstanbul 'a gelen, Almanya'ya uçuşu öncesinde dinlemek üzere gittiği Atatürk Havalimanı yakınlarında kaldığı otel odasında 7 Mart'ta kendi çabasıyla erkek çocuk dünyaya getiren ABD Hava Kuvvetleri yer personeli 22 yaşındaki Tai Freeman, ertesi gün bebeğiyle birlikte uçağa binmek için havalimanına geldi. Freeman'ın peçeteye sarılı bir bebekle, bakım odasına girdiğini gören havalimanı çalışanları durumu görevlilere bildirdi. Bakım odasına ulaşan yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services (TGS) çalışanları anneye yardımcı olmak ve bebeğin bakımını yapmak için adeta seferber oldu. Bez, mama ve kıyafet alan çalışanlar, yaklaşık 2 saat anne ve bir günlük bebekle yakından ilgilendi.Burada "Xavier Ata" adı verilen bebek ile annesi görevliler eşliğinde ulaştığı ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki işlemlerinin tamamlamasının ardından ABD'nin Atlanta kentine hareket için Atatürk Havalimanı'na geldi.Burada, TGS ve THY personelinin yakın ilgisiyle karşılaşan anne ile bebeğin işlemleri görevlilerce yapıldı. - "Bebeğimin ilk elbiselerini bile onlar verdi"Anne Freeman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, THY'nin misafirperverliği ile havalimanı personelinin yardımlarına çok teşekkür ettiğini söyledi.
Havalimanı personelinin sıcakkanlı ve yardımsever olduğunu anımsatan Freeman, "Bebeğimin ilk elbiselerini bile onlar verdi. Doğum sonrasındaki evrak işlemleri yaklaşık 2 hafta sürdü. Uçuş için gerekli doğum sertifikasını ancak dün alabildim. İstanbul 'da iki hafta boyunca çok güzel zaman geçirdik. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama bir gün THY ile Türkiye'ye tekrar geleceğim. Hatta Türkçe öğrenmeye çalışıyorum." dedi. Freeman, "Xavier Ata" büyüdüğünde İstanbul 'a tekrar gelmek istediğini dile getirerek, basın mensuplarına oğlunun pasaportunu gösterdi.Anne ile bebeği, THY'nin tarifeli seferiyle ABD'ye hareket etmek üzere Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne geçti.