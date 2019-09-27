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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Otel lobisindeki deprem paniği kameraya yansıdı

Otel lobisindeki deprem paniği kameraya yansıdı

Panik anları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Deprem Akalan Güvenlik Kamerası Deprem Paniği Kaçış 


- İstanbul’da geçtiğimiz gün yaşanan depreme bir otel lobisinde yakalanan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.Geçtiğimiz gün İstanbul Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme Küçükçekmece Sefaköy’de bir otelin lobisinde yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Otele giriş veya çıkış işlemleri yapmak için lobide bekleyen vatandaşlar panikle dışarıya kaçıştı. Yaşanan korku ve panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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