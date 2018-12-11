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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- ÖSO Kobra Benzeri Askeri Zırhlı Araç Yaptı

- ÖSO Kobra Benzeri Askeri Zırhlı Araç Yaptı

Kobra tipi zırhlı aracın görüntüsü

( İDLİB ) - ÖSO kobra benzeri askeri zırhlı araç yaptı İDLİB

Zırhlı Araç Saldırı 


- Özgür Suriye Ordusu’na mensup Nureddin Zengi Hareketi, Türk zırhlı askeri aracı kobranın benzeri bir zırhlı araç üretti Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Nureddin Zengi Hareketi’nin Elit Tugayları ve Zırhlı Birlik Komutanı Muhammed Mahmut, “Z405 zırhlı aracı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatında izlediğimiz Türk zırhlı araç kobrayı örnek alarak tasarladık. Zengi 405 olarak isimlendirdiğimiz zırhlı araç çok güçlü bir zırhla tahkim edilerek saldırı ve savunma amaçlı hazırlandı. Yaralı tahliyesinde de kullanılan zırhlı araca içerideki bir ekrandan komuta edilebilen ve 360 derece dönebilen, 1800 ila 2000 metre menzilli güçlü bir makineli tüfek sistemi monte edildi. Z405, zor arazi şartlarında gece ve gündüz rahat hareket edebilen lastik yapısına sahip olup çok dayanıklı bir zırhla güçlendirildi” dedi.

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