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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
ÖSO'dan Erdoğan'a dev posterle tebrik - AFRİN

ÖSO'dan Erdoğan'a dev posterle tebrik - AFRİN

- (SİHA) ile imha edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posteri, Türk bayrağı ve Suriye devrimi bayrağının asılması - Havadan drone görüntüleriAFRİN/ANKARA (AA) - Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin 'de yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile imha edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla Türk ve Suriye devrimi bayrağının yer aldığı posteri yerleştirdi.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ÖSO çatısı altında Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Milli Orduya bağlı ÖSO unsurlarınca, Kilis'in Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı'nda imha edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin yerine, arka planında Türk ve Suriye devrimi bayraklarının bulunduğu Erdoğan'ın dev posteri asıldı.ÖSO komutanları, posteri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı nedeniyle astıklarını belirtti.
YPG/PKK mensuplarınca propaganda malzemesi haline getirilmek istenen elebaşı Abdullah Öcalan resmi için Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 31 Ocak'ta hava harekatı düzenlenmişti.

İnsansız Hava Aracı Hava Harekatı Yerli Üretim Propaganda Terör Örgütü 

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