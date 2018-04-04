Osmaniyeli müzisyen Türkeş'e beste yaptı

-Eserin seslendirilmesi

-Hanifi Gökhan’la röportaj



( OSMANİYE -ÖZEL) OSMANİYE



- Osmaniyeli müzisyen Hanifi Gökhan, MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş için beste yaptı. Genç müzisyen Gökhan, Türkeş'in 21. ölüm yıl dönümü nedeniyle hazırladığı "Yüz Yıl Geçse De Unutmayacağız" isimli eseri tanıttı. Eseri seslendiren Hanifi Gökhan'a vokalde Mecit İnekçi, kavalda Taner Akar, bağlamada ise Erdem Ünal eşlik etti. Gökhan, yaptığı bestedeki amacının Türkeş'i anmak olduğunu kaydederek, "Bin yıl geçse de yüz yıl geçse de başbuğumuz gönlümüzde, unutmayız. Söylediği sözleri yüreklerimize nakış olarak işleyeceğiz. 9 ışık olarak bizleri aydınlattı ve aydınlatmaya devam edecek" dedi.



