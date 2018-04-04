Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniyeli müzisyen Türkeş'e beste yaptı

Osmaniyeli müzisyen Türkeş'e beste yaptı

Prova alan ekip

Bağlama 

-Eserin seslendirilmesi
-Hanifi Gökhan’la röportaj

( OSMANİYE -ÖZEL) OSMANİYE

- Osmaniyeli müzisyen Hanifi Gökhan, MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş için beste yaptı. Genç müzisyen Gökhan, Türkeş'in 21. ölüm yıl dönümü nedeniyle hazırladığı "Yüz Yıl Geçse De Unutmayacağız" isimli eseri tanıttı. Eseri seslendiren Hanifi Gökhan'a vokalde Mecit İnekçi, kavalda Taner Akar, bağlamada ise Erdem Ünal eşlik etti. Gökhan, yaptığı bestedeki amacının Türkeş'i anmak olduğunu kaydederek, "Bin yıl geçse de yüz yıl geçse de başbuğumuz gönlümüzde, unutmayız. Söylediği sözleri yüreklerimize nakış olarak işleyeceğiz. 9 ışık olarak bizleri aydınlattı ve aydınlatmaya devam edecek" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Saç Bandı ve Fuları Bağlama ModelleriSaç Bandı ve Fuları Bağlama Modelleri
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı