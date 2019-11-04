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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Şehidin babasının evinin önünde ambulans ve jandarma araçları

Şehit Jandarma Baba Ocağı Gesi Teröristler 

-Şehidin ailesine acı haber verilmesi ve aile bireylerinin ağlaması
-Şehidin evinin önünde askerler ve evin önünde asılı Türk bayrağı

( OSMANİYE )- Suriye’nin Resulayn bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Suat Topçu’nun ailesine acı haber verildi OSMANİYE

- Barış Pınarı Harekatı bölgesi Resulayn'da El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu’nun acı haberi, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki baba ocağına düştü. Suriye’nin Resulayn kasabasında teröristlerce önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu’nun ailesine acı haber verildi.
Kadirli ilçesi Yeni Mahalledeki şehidin babası İrfan Topçu’nun evine gelen Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, Uzman Çavuş Suat Topçu’nun şehit olduğu haberini birlikte verdiler. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası İrfan Topçu’nun Kadirli ilçesine bağlı Harkaçtığı köyünün muhtarı olduğu belirtildi. Şehidin evli olduğu 4 ve 6 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenildi. (SLÇ-
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